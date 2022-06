Casas modernas que nos fascinam

Grande parte da originalidade da arquitectura de uma casa está em fazer algo totalmente fora da caixa que se comprove a um nível prático. Se tivéssemos que descrever oralmente a casa que vemos, quase de certeza que certas coisas iriam soar estranho – claramente não nos referimos à piscina! – senão imagine, é uma casa com uma esquina muito exacerbada que se situa no meio do espaço que a rodeia , no mínimo estranho, concordará, mas agora olhe para lá, não lhe parece um pormenor delicioso este da esquina? O segredo está em precisamente projectar as casas de maneira a que, independentemente da descrição, elas visualmente funcionem. Este exemplo é simplesmente perfeito!