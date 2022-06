Ideias criativas para filhos mais inteligentes!

O quarto dos nossos filhos é o grande contacto que eles têm com a casa. Começa quando chegam da maternidade, com todos os seus brinquedos, muda-fraldas e roupinhas e acaba no dia em que vão para a universidade ou saem de casa. Embora no início isto possa não ser verdade, o quarto é um espaço onde passam grande parte do tempo, entre descanso, brincadeiras e trabalhos escolares. Uma vez que este espaço pode ser considerado como um ponto de partida para o mundo real, é importante que haja estímulos presentes todos os dias, que lhes despertem a curiosidade e que os façam questionar o mundo à sua volta. E como é que conseguimos isto? Através da decoração e do mobiliário do quarto da criança. Caso haja um quarto de estudos e/ou de brincar, leve estas ideias também para lá. A presença de estímulos mais ou menos subtis permite que o raciocínio da criança seja trabalhado, mas lembre-se de direccioná-los para assuntos que atraiam mais o seu filho, com vista a evitar a perda de interesse. Se, por exemplo, o que ele gosta mesmo é de instrumentos musicais e de música de um modo geral, talvez não seja muito interessante para ele ver o seu quarto repleto de foguetões e outros elementos do universo.