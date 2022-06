Casas de Lisboa para morar e sonhar

É na Rua dos Fanqueiros, onde o coração de Lisboa bate forte, que se encontra este edifício Pombalino. Apesar das obras de adaptação e recuperação, há pormenores que merecem estar a olho nu, como este teto em madeira.

José Adrião Arquitetos, de Lisboa, preservou a história deste edifício do fim do século XVIII. Alterou-se a tipologia de dois para três apartamentos por piso, conservando os soalhos, os tetos, as caixilharias de madeira, os azulejos do exterior e interior e as portas interiores.