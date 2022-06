As mais bonitas casas de Lisboa

Já se imaginou a viver num convento? A imagem que está a ver neste momento é de um convento que foi transformado em vários apartamentos de luxo. Aqui manteve-se a história e arquitectura do espaço misturada com objectos de decoração contemporânea, mas que se integrassem no espaço, criando assim uma harmonia no ambiente envolvente. Nesta cozinha, os elementos que marcam este tipo de arquitectura como por exemplo os azulejos, contrastam com as linhas simples e rectas do mobiliário. Os materiais utilizados são resistentes, robustos e de fácil limpeza, o ideal para esta cozinha funcional e adaptada às necessidades dos dias de hoje.