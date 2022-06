Camas articuladas, dormir com conforto e arrumação

O quarto é provavelmente um dos sítios onde passamos mais tempo e um quarto requer obviamente uma cama, uma boa cama, com um colchão que nos faça sentir nas nuvens e que nos proporcione infindáveis horas de sono tranquilas. Hoje em dia e principalmente por uma questão de funcionalidade e organização do espaço, começam a aparecer diversos tipos de camas e as articuladas, que se conseguem transformar facilmente num sofá ou até mesmo num armário, estão no topo das preferências para espaços pequenos. Dê uma olhadela nas soluções que lhe vamos apresentar de seguida, no final só queremos que diga “não há nada como a minha cama articulada”.