Existe uma lareira para cada canto da sua casa

Sabemos que ainda não estamos em pleno Inverno, mas queremos que quando ele chegar, a sua casa esteja preparada para o receber, da melhor maneira e algo que não pode faltar é uma lareira. As lareiras e o Inverno andam sempre de mãos dadas, transmitem-nos calor, aconchego e o que queremos depois de um dia cheio de chuva e muito frio é chegar a casa e colocarmo-nos ao pé da lareira, até se disputam os melhores lugares no sofá para ficar mais perto dela. Há muitos anos atrás ter uma lareira significava ter uma fonte de calor, servia para aquecer a água, fazer a comida, hoje em dia felizmente já não necessitamos delas para esse efeito. Hoje em dia a lareira é um local de conforto, não há nada como o calor que recebemos da lareira, aquece a casa e certamente o coração.

É um local onde nos reunimos com a família e sem dúvida que hoje em dia as lareiras são também um elemento decorativo da nossa casa, há as de linhas mais modernas, as mais tradicionais, os recuperadores de calor, as móveis, um sem fim de opções. Se tem um canto em sua casa que ainda não sabe o que fazer com ele, apaixone-se pelas lareiras de canto que lhe apresentamos de seguida.