10 camas de criança que vão fazer os seus filhos sonhar

Para além da tenda que já referimos acima, também sempre presente no imaginário das crianças estão as casas nas árvores, aqueles pequeninos refúgios em madeira, só deles. Se não pode projectar esta ideia no exterior, tem agora a opção de o fazer no interior do quarto do seu filho. Quer seja rapaz ou rapariga certamente ambos irão ficar entusiasmados o suficiente para passarem a fazer do quarto o seu local de eleição para brincadeiras. Se tem dois filhos esta é também uma boa forma de optimizar o espaço no quarto, mas lembre-se, vai certamente haver luta pela escolha da melhor cama. Quem fica em cima e quem fica em baixo? Bem, talvez o mais elemento mais velho tenha alguma prioridade.