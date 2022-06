6 formas de poupar tempo (e dinheiro) ao renovar a sua casa de banho

Se a sua casa de banho tem pouca luz natural pode multiplicá-la! Há várias formas de o conseguir, e pode utilizar uma ou mesmo combiná-las todas.

Vai remodelar tudo? Ótimo, torna esta tarefa mais simples!

Escolha revestimentos brancos, de preferência refletores de luz, como os lindos mosaicos nacarados da casa de banho da imagem. As cores muito claras, e em especial, o branco tornam os espaços mais luminosos e dão uma sensação de amplitude muito superior à das cores escuras. Utilize revestimentos brancos também no pavimento e no teto. Vai ter imediatamente uma casa de banho maior e com certeza mais luminosa.

Substitua as tradicionais portas de madeira por portas de vidro fosco.

Evite a todo o custo cortinas, seja na janela ou no chuveiro, mesmo que sejam transparentes, pois cortam a luz e dão a sensação de encolher o espaço. Ao invés opte por cabinas de banho em vidro.

Adicione espelhos em vários locais da casa de banho, fazendo um jogo de reflexos. A luz vai multiplicar-se !

Se puder faça um túnel de luz , como o da imagem… Uma janela recuada, cuja luz é aproveitada para outro compartimento através da criação de um espaço estreito, normalmente branco e com vidro, que a conduz.

Por último, se estiver a pensar num espaço romântico, clássico ou shabby chic, pendure lustres de cristal no teto.