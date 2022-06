Quartos decorados por designers portugueses

O quarto que vê na imagem pertence a uma casa do século XIX debruçada sobre o mar, no Estoril. Uma casa de praia, pois com certeza. Pressentimo-lo pela brancura marmórea dos tecidos, pelos apontamentos em tons areia nos candeeiros com os pés em corda e no padrão das almofadas.

As mesinhas de cabeceira em madeira num rendilhado branco lembra-nos, tal como na imagem acima, a estética de países árabes onde as divisões são pensadas com vista a serem frescas devido ao clima. A cama dispõe de um mosquiteiro que não só lhe dá uma leveza quase celestial típica dos ambientes “à beira mar plantados”, como também protege quem lá dormir de convidados indesejados. As pequenas portadas brancas, em madeira, bem lá no topo, são uma delícia de pormenor. Gostamos muito desta casa de bonecas!