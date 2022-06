Tem uma mesa extensível? Então tem espaço para todos!

Mais uma vez uma ideia fabulosa que vem da Alemanha, do atelier Aaro. Uma mesa em que ao ganharmos espaço extra na mesa ainda nos presenteia com um espaço para arrumação. Em madeira, de traços modernos, vai adaptar-se bem num ambiente minimalista. Além disso tem uma característica bastante interessante, o espaço de arrumação que é criado no meio da mesa quando esta se abre pode mudar de cor e adaptar-se assim melhor às cores do ambiente que o rodeiam. Nesta mesa cabe sempre mais um e não precisa de perder muito tempo, os garfos, facas e pratos estão logo ali na mesa, no espaço criado para arrumação.