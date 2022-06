10 azulejos para a sua cozinha!

Nesta cozinha, é na zona do fogão que surgem os azulejos. A grande explicação para isto, e porque é o que acontece na maioria das cozinhas, é o facto da parede desta zona estar sujeita a mais vapor e sujidade por ser a zona onde se cozinha. Neste caso, debaixo do exaustor optaram por coloram azulejos quadrangulares de pedra preta e no resto da parede, azulejos retangulares pequenos com vários tons de pedra castanha. Esta mistura resultou muito bem e interliga-se com o resto da decoração!