Especial churrasqueiras: puxe a brasa à sua sardinha!

Está um tanto ou quanto arredada aquela ideia do churrasco tosco – mas delicioso – com lenha a crepitar e uma simplicidade quase primitiva no que toca aos acessórios. Hoje em dia, há uma indústria devota a esta coisa de que tanto gostamos: a das refeições ao ar livre. E não falamos só de mobiliário para o exterior. Não. Há mais que isso. Há verdadeiras cozinhas adaptadas ao efeito com fornos e grelhadores que se evidenciam pela sofisticação e vanguardismo.

No entanto, nem sempre é fácil planear uma área destas. Por não sabermos como harmonizar uma churrasqueira com o resto da casa, por dispormos de pouco espaço ou porque o orçamento é escasso. No entanto, trazemos-lhe, neste artigo, dez soluções distintas. Uns maiores, outros mais pequenos. Uns campestres, outros modernos. Todos com vantagens. Lembre-se de colocar uma zona tapada, se possível retráctil, assim como materiais resistentes.

Percorra as imagens e descubra qual a churrasqueira que melhor se adequa às suas circunstâncias. Esperamos que saia daqui com uma resposta.

E muita água na boca.