O charme de Portugal em Itália

Os mosaicos hidráulicos que revestem o pavimento do antigo, estábulo foram produzidos em várias cores com o objectivo de criar uma harmonia com a envolvente acentuando também a sua relação entre o antigo e o moderno.

Repare no detalhe quase milimétrico do desenho do pavimento. O local onde a parede toca no chão é fortemente assinalado através de uma lista preta. Esta marcação assinala uma nova transição ao mesmo tempo que demarca a separação de dois espaços que possuem o mesmo padrão no pavimento.