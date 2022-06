10 ideias para cozinhas baratas e sustentáveis

Sabe aquelas barrinhas de cores e com letras, que normalmente acompanham o preço e as características dos electrodomésticos? Está na hora de lhes prestar mais atenção! Os electrodomésticos classe A são muito mais eficientes do que os restantes e ainda contribuem para a optimização do desempenho energético. Isso permite também que no final do mês a sua conta seja bem menor, do que com um electrodoméstico velho. Se pensar que numa casa, uma boa parte do consumo eléctrico está concentrado na cozinha, optar por itens de classe A é, acima de tudo, um investimento. Verá como o ambiente e o orçamento familiar agradecem no fim do mês!

O frigorífico da imagem é um SMEG 50style, uma criação da marca catalã SMEG.