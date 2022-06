Casa de Hollywood no meio da floresta

A fachada desta habitação não será uma surpresa para os fãs do estilo dos profissionais de Decoro Architects. A arquitectura é de forma moderna e é forrada com placas brilhantes de arenito, que criam um luxuoso contraste com os pinheiros escuros, onde a mesma está localizada. Não há duvida que o estilo é moderno e as linhas simples e geométricas estão bastante presentes. Contrariando esta geometria, só os postes com linhas curvas criam algum dinamismo e atmosfera harmoniosa.

Existem também muitos jogos de cheios e vazios, basta olhar para a construção do terraço do primeiro andar e do telhado da garagem. Mesmo à primeira vista, vemos que fomos convidados para um lugar absolutamente único. Concorda?