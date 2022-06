Aparadores modernos: um móvel secular trazido ao presente

A História deixa-nos saber que os aparadores apareceram, pela primeira vez, em Itália. Baptizaram-nos como “credenza” que podemos traduzir como “crença”. Então, mas porquê? Bom, no século XVI, os criados provavam as bebidas e os alimentos antes dos senhores para se assegurarem de que não estavam envenenadas. Daí o nome que, ainda hoje, perdura na língua inglesa.

Os aparadores são, particularmente, usados enquanto móvel de apoio na sala de estar. É lá que podemos pousar os melhores petiscos, a bandeja com as bebidas ou a máquina de café com um serviço de chávenas bonito. No entanto, o aparador pode transcender este propósito. Encontramo-lo, com frequência, no hall de entrada com candeeiros, um espelho a encabeçá-lo ou objectos decorativos esculturais a decorá-lo. Em boa verdade, nisto da decoração, não há uma regra. Há pessoas e pontos de vista e as possibilidades são infinitas. Ou andam perto disso.

No artigo de hoje, focamo-nos em aparadores modernos. Simples mas não simplistas. Todos têm um detalhe que os diferenciam.

Ora, vejam lá.