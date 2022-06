Casa ecológica de Verão

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Como mencionado no início, a madeira é o material principal e estrutural desta casa de verão. A madeira foi escolhida por ser um material natural, flexível e termicamente isolante. Além disso, uma vez que é um recurso renovável rico, orgânico e económico e ainda se adapta a todas as paisagens. Como vê o horizonte e as vistas desta simples casa são sobre o lago, logo uma localização privilegiada foi escolhida tirando o máximo partido de tudo.

Que melhor lugar para aproveitar o verão, se não nesta casa! Que acha?