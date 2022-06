Estantes de sala para todos os gostos

Pablo Neruda referiu “Livro, quando te fecho, abro a vida”. Concordamos com ele. Casas pejadas de livros têm uma alma diferente. É preciso, no entanto, arrumá-los. Mais que isso, é preciso que o façamos de forma criteriosa - divididos por temas, por exemplo – para que não se percam e sejam de fácil consulta. Esta estante, que se prolonga do chão até ao tecto, é ideal para o efeito. Para além do sem fim de espaço, dispõe de um escada que desliza ao longo do seu comprimento. Repare que a escada é em metal o que contrasta com a estante em madeira e lhe inculca mais requinte.