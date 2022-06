Móveis diferentes para Sala de Jantar

Veja neste exemplo de mobiliário de sala de jantar excelência e exclusividade. A mesa é talhada a partir de um tronco só de madeira, e por isso foi preservada a sua silhueta para que o toque diferente se mantivesse.

Este tampo de madeira imponente faz um figurão no seu centro da sala de jantar. Conjugado com pernas de metal robustas, têm uma mesa que apenas contrastando com umas cadeiras delicadas, brancas, e com pés finos poderia assentar que nem uma luva em qualquer casa prática e moderna.

É de notar que os móveis desta sala de jantar estão perfeitamente encaixados de forma a coexistirem juntamente com a cozinha aberta desta casa. É a conjugação ideal para quem gosta do sentido prático de poder servir a comida ainda a fumegar na mesa.