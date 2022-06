Mesas de vidro únicas

Esta mesa vai além da simplicidade do vidro e da madeira. O suporte dos pés da mesa com o tampo é feito de metal, o vidro é colorido, e a restante decoração ultra moderna! O efeito das cores no vidro são surpreendentes e quando conjugadas numa mesa o efeito é delicioso! As cadeiras a condizer com a cor do vidro da mesa é apenas a cereja no topo do bolo para o resultado final perfeito.