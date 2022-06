Uma casa de outra galáxia!

A casa conta com diversas casas de banho, sendo esta a principal. A majestosa casa de banho conta com uma iluminação aconchegante e agradável, além claro da belíssima banheira de formato oval. Com várias casas de banho e cada uma delas com um estilo diferente, esta é de inspiração asiática devido à banheira e à sua estrutura em madeira.

Outras superfícies revestidas a materiais brilhantes completam o espaço. Também as cores presentes são diversas e o preto e o vermelho destacam-se entre a madeira e o branco. Tantos elementos e características incomuns encaixam facilmente esta casa de banho no estilo geral da casa.