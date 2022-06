Um apartamento muito moderno no Parque

Esta é a arquitectura do edifício, com janelas envidraçadas envoltas por amplas varandas que disfrutam da próximidade em relação à grande área verde da cidade. Uma arquitectura moderna que explora fundamentalmente o branco e o vidro. As varandas são amplas percorrendo toda a fachada do edifício e ainda parte das laterais, um bom local para relaxar ou simplesmente para decorar com plantas e mobiliário de lazer e ter uma vista óptima. As guardas das varandas são super transparentes, tornando-se discretas e tirando o máximo partido da vista.