10 ideias de móveis para o seu jardim

É a desculpa perfeita para juntar os amigos todos lá em casa, por isso não pode faltar uma churrasqueira no seu jardim, se for grande é claro. Aqui tudo parece estar em harmonia, a mesa está junto à churrasqueira criando aqui uma área de refeição. As corem combinam, o material utilizado nas janelas é semelhante ao utilizado na churrasqueira e no móvel de apoio. Apesar do espaço ser sofisticado, o ambiente é descontraído, confortável, feito a pensar no convívio. Esta opção de móvel integrado na churrasqueira é uma óptima ideia para não ter que andar sempre no entra e sai em casa para ir buscar um prato ou um copo, assim fica tudo mais à mão.