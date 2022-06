10 papéis de parede para o seu quarto!

Vamos começar nos quartos de casal. Dentro desta categoria dos “quartos de casal”, iniciamos com o exemplo mais neutro. Apenas com tons de cinzento, do mais claro ao mais escuro, o papel de parede não é excepção. É cinzento escuro e tem um pouco de textura. A moldura colocada na parede onde foi aplicado o papel de parede, dá-lhe imensa personalidade. Um quarto muito clean e moderno ao mesmo tempo. A cor do papel de parede está em perfeita harmonia com o resto da decoração e até mesmo com os apontamentos dourados e castanhos escuros, como o candeeiro pequeno e a cabeceira da cama.