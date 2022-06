Camas de criança para o descanso do guerreiro

Não raros são os casais que dispõem apenas de um quarto para o filho bebé e o mais velho. Reconhecemos que não é fácil encontrar o quadro de harmonia para agradar a ambos. São duas pessoas em miniatura com necessidades distintas e nenhum deve ter que perder em benefício do outro. Porém, há sempre solução. Repare no desenho inteligente do móvel da imagem. De um lado berço, do outro, mais elevado, a cama. No quarto, as cores prevalecentes são o branco e o castanho que se adaptam à menina. E ao menino também. Assim, afasta-se do lugar-comum do azul e do cor-de-rosa.