Incrível espécie de habitação!

No desenho técnico, numa isometria, é possível ver como funciona a casa contentor. E, mais importante do que isso, como os arquitectos ligaram os três volumes distintos formando um espaço agradável e de óptima circulação interior. Uma estrutura central integra os três contentores e também funciona como escada de acesso ao andar superior. Um maravilhoso espaço livre foi criado no piso do rés do chão, com ambientes integrados e modernos.