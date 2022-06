Decoradoras de Interiores Nacionais

No atelier Tiago Patrício Rodrigues o cunho de decoração de autor é totalmente visível. Com um estilo demarcado e muito seu, este trabalho do atelier chamou-nos à atenção pela distribuição da cor. Com uma paleta base de cores variadas – repare nos castanhos, cinzentos amarelos e laranjas – a coesão da decoração acontece pela tela quadrada que está na parede que reune todas as cores que estão presentes no espaço. Um apontamento que em muito caracteriza a sala, é o facto deste quadro não se encontrar em concordância com o centro do sofá, como é o mais normal. Sem dúvida uma marca de autor que deixa nesta sala a marca de Tiago Patricio.