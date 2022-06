A solução ideal!

Não nos fartamos de lhe mostrar projectos de remodelações pois sabemos o quanto gosta deles. O de hoje fica uma bocadinho fora de mão mas é mais um exemplo de bons projectos e de uma sensibilidade extra. Partimos hoje com destino à Coreia e é lá que vamos ficar durante todo este projecto de remodelação. O projecto de hoje é a prova do desenvolvimento económico e crescimento urbano na Ásia Oriental. Devido à rapidez e à população aumentar todos os dias consideravelmente, as habitações deste povo têm crescido em camadas na tentativa de conseguir mais habitações.

Mais impressionante do que este povo e o brutal crescimento, é a casa de hoje já ter passado por mais de 42 projectos de remodelação – imagine só as vezes que a família cresceu e o número de proprietários pela qual passou. O gabinete de arquitectura Moohoi foi o responsável pela 43ª remodelação e é essa mesmo que lhe mostramos hoje com muito entusiasmo. Ficou curioso? Venha daí…