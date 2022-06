Escolher o revestimento para o chão da sua cozinha

As cerâmicas são a opção mais comum para a maioria das cozinhas. Há uma variedade interminável de azulejos no mercado e é importante tomar uma decisão em função da qualidade, cor, acabamento e tipo de cozinha que queremos, tendo em conta as vantagens e desvantagens de cada uma.

É certo que as cerâmicas com acabamentos mate dão um aspeto moderno e elegante, mas estas são mais porosas do que um acabamento brilhante, o que significa que há que ter cuidado quando caiem líquidos. Por outro lado, um acabamento brilhante é mais duradouro, mas estas cerâmicas vão necessitar de revestimentos adicionais de verniz para manterem o brilho ao longo dos anos.

Em relação ao tamanho e cor, é melhor decidir em relação à dimensão da sua cozinha. Deve evitar cores escuras para espaços pequenos. Opte por cores claras e por azulejos maiores se quiser criar uma sensação de maior amplitude.