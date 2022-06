Decoração de quartos de casal!

Quando tudo o resto falha utilize papel de parede! Se querem mudar a decoração do vosso quarto, esta será provavelmente a solução mais rápida e económica sem que tenha que fazer grandes obras. Existem papeis de parede nos mais variados padrões, cores e até texturas e este pode mudar totalmente a percepção que tínhamos do quarto. Antes de escolher o seu papel de parede analise a decoração do seu quarto, as cores, móveis, tudo é importante neste processo, não sobrecarregue o ambiente. E pense, é um quarto de casal, não pode ser algo muito feminino ou muito masculino, há que criar um equilíbrio para poder agradar a ambos. Nesta foto podem ver como o papel de parede pode ser a estrela do quarto, o ambiente é minimalista, muito branco que contrasta com o verde da floresta projectada ao longo da parede. A luz natural que entra pelo quarto cria sombras dando ao papel de parede outra dimensão. Aqui tudo está em sintonia para criar um ambiente tranquilo e confortável .