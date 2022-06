Os artigos de decoração essenciais em todas as casas

As velas purificam e inspiram. Acalentam-nos o espírito e ajudam-nos a relaxar após um dia agitado. Velas acesas pela casa criam um ambiente descontraído e tranquilo que nos envolve e aconchega. Seja em que divisão for. Na sala ou no quarto, na casa de banho ou na cozinha. Espalhe-as pelo seu lar. Pode optar por velas com aromas como o figo, o jasmim ou a baunilha ou, então, por velas inodoras. Na China antiga, e segundo os princípios do Feng Shui, as velas eram utilizadas enquanto representação do elemento fogo. Acreditava-se que traziam saúde, boa ventura e felicidade a um lar. Não sabemos se assim é, mas, por via das dúvidas, obedeceremos.