O seu WC precisa de um móvel assim!

Seja para colocar os seus cremes, as toalhas, as velas perfumadas ou os seus livros, uma estante não deverá faltar na sua casa-de-banho! Use-a na sua casa-de-banho e adapte-a em função das suas necessidades ou do momento! A estante da imagem superior pode até ser usada como banco, revelando-se bastante útil para quando cortar o cabeço aos miúdos ou até se quiser pintar o seu próprio cabelo. Enfim: sugestões homify! Já sabe que a única coisa que queremos é inspirar-lhe com boas (e bonitas) ideias e facilitar-lhe a vida dentro da sua casa.