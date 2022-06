Maneiras inteligentes e românticas para transformar a sua cama

Uma cama sem colcha… é como um pão sem sal, ficaria insípido… Incompleto, nu e a precisar de revestimento…

É certo que nem todos preferem a colcha, mas sim o edredão com a sua respetiva capa. A diferença entre as duas?

Bem a colcha é um como uma coberta que se coloca por cima da cama, de forma a decorá-la. Pode a encontrar de diversas cores, modelos e padrões. Enquanto que o edredão é uma coberta de espessura grossa, pode a encontrar de penas ou sintética, geralmente de cor branca, substitui os cobertores tradicionais, é colocado nele uma capa colorida, neutra ou com padrões, que é trocada com mais regularidade do que uma colcha, por estar mais em contacto com o corpo enquanto quando dorme.

Quer a colcha ou capa de edredão conferem um look à cama e ao respetivo quarto, marca o mood, a tonalidade que quer seguir. Para jogar pelo seguro, prefira colchas com composições sem estampas e dê preferência a colchas mais trabalhadas, pois assim não interferem tanto na decoração e fica mais harmonioso, sendo o risco menor. Se pretende um quarto sofisticado opte por colchas com tecidos de linho ou de seda. Por outro lado, as de tricot e de algodão são práticas, confortáveis e são sempre uma tendência.

Relativamente às cores será mais seguro procurar colchas de cores frias ou nudes, que trarão elegância e sensualidade ao quarto. Quanto às cores mais quentes e com padrões são mais ousadas e poderão quebrar o descanso que pretendem deste lugar, contudo, se forem harmonizadas com outros detalhes poderá criar um efeito bem moderno e atual. As colchas lisas são mais fáceis de conjugarem e de preenchê-las com outros elementos, como um cobertor nos pés da cama ou com almofadas, tal como vemos nesta inspiração. Por outro lado, tenha cuidado é com as colchas com padrões podem ser mais cansativas a longo prazo, mas nada melhor que ter pelo menos duas colchas, para alterar conforme as estações ou o seu temperamento.