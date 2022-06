10 Imagens de cozinhas para lhe abrir o apetite

Se gosta de grandes jantaradas com família e amigos, não poderá prescindir de uma mesa extensível!

A mesa da imagem permiti-lhe inclusive ir adaptando a mesa em função do tamanho/espaço de que vai necessitando! No fundo, são duas peças que se sobrepõem e se transformam em uma só. E além disso, temos que concordar, é uma peça linda e elegante, em preto e branco, combinado, assim, facilmente com qualquer ambiente ou decoração. Repare também nas originais pernas da mesa, que. Um charme!

A FlexiTab é um produto da marca alemã Kisskalt-Designs, que já conta com inúmeras versões da mesma ideia, havendo também mesinhas de centro e até itens cuja segunda mesa ou as pernas são em madeira. Vale a pena explorar as variações deste produto.