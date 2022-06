Decoração de casas pequenas

Uma casa de banho, sem dúvida, estreita com o granito a rasgar o tecto, tornando-se no elemento fundamental do espaço. O lavatório é estreito, alto e, sublinhamos, suspenso, assim como a sanita. Um espelho é sempre útil no que diz respeito a ampliar um espaço visto que o reflecte. Nesta casa de banho, optou-se por um redondo, uma forma geométrica interessante no contexto em que se insere, quebrando-lhe a monotonia. Por falar em monotonia - ou falta dela, neste caso – repare no quadro com um elemento gráfico feminino e sofisticado que – repetimo-nos – eleva o nosso olhar e confere ao espaço um equilíbrio agradável.