Acolhedores Jardins de inverno

Os jardins de inverno fazem a delícia dos dias e das noites mais frescos, com mais orvalho, com menos luz e com menos pré disposição para o exterior. Para relaxar num jardim de inverno são necessárias mais algumas condições do que para aproveitar uma tarde solarenga de verão, mas isso não é necessariamente mau.

Já que estamos a pensar em grande, que surjam ideias bonitas, práticas e cómodas de mobiliário e acessórios que permitam aproveitar no exterior ou no interior os dias de inverno, que por si só são mais curtos e tipicamente de mais tempo em casa. As coberturas exteriores e o mobiliário confortável são essenciais no exterior para montar um jardim de inverno passível de se aproveitar, sendo que no interior todas estas coisas são desnecessárias, mas ainda assim talvez tenha que pensar-se melhor nos vasos e nas plantas que quer colocar no seu canto que irá transformar em jardim interior. Relaxe num jardim de inverno e delicie-se com a sua refeição preferida, já que com o frio gastamos mais energia para nos aquecermos. O intuito é descontrair e ter o seu santuário de descanso montado e pronto a utilizar.Esta é talvez a melhor forma de criar um espaço que lhe permita estar em casa e ainda ter a sensação de que foi de férias.

Rodeie a sua vida de plantas, e sinta-se rejuvenescido em cada descanso que faz em sua casa. Deixamos 10 ideias para mobiliário, que são super úteis em jardins de inverno, e que ao mesmo tempo são lindas e com aplicações variadas.