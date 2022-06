Móveis de sala modernos que vai desejar

Podíamos falar de muitas pormenores nesta sala, nomeadamente da janela de luz que vem do telhado, separando a sala de jantar da de estar. Uma barreira que se faz com as luzes do dia e da noite. Nada mais. Os olhos prendem-se nos móveis de sala modernos, com um gostinho a modelos antigos.

As peças de mobiliário são vistosas. Na sala de jantar, uma mesa escura está rodeada de cadeiras forradas. Já na sala de estar um móvel com linhas irregulares no interior, recebe diferentes objetos decorativos.