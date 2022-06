10 camas para as suas crianças!

De um projecto de Amanda Miranda, esta cama que vos mostramos é a solução perfeita para ter uma cama com protecção mas sem ser com as óbvias grades que muitas vezes não ficam tão bonitas e os miúdos não gostam tanto. Para um quarto de uma pequena princesinha moderna que gosta de vermelho, temos esta caminha. Para meninas pequenas e com o apontamento adorável das coroas na cama. A cama teria de ser substituída um dia devido ao seu tamanho reduzido, mas em contraponto, todo o resto da decoração do quarto, poderia manter-se!