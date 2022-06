Casa com um andar secreto!

A coisa muda completamente de figura quando vemos a fachada posterior. Se a fachada principal nos parecia uma casa com interiores escuros e até de pequenas dimensões, tudo muda de figura quando vemos esta imagem. De repente a fachada de dois andares é transformada numa enorme casa de 3 pisos, com relvado e ainda com zona de garagem de acesso pela frente da casa.

As superfícies em vidro são de tão generosas dimensões que é possível ver-se a totalidades dos interiores desta habitação. Com o anoitecer, as luzes acendem-se e fazem adivinhar os modernos e contemporâneos espaços desta família de Gondomar.