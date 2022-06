9 Soluções para refeições numerosas!

Do mesmo autor que a primeira imagem, Eduarda Corrêa, volta a surpreender-nos com uma divisão com uma mesa a perder de vista. Quantas cadeiras consegue contar? Nós ficámos baralhados mas pensamos ver 19… Dezanove pessoas sentadas numa mesmo mesa é muita fruta ! Este espaço destaca-se pelo seu ambiente acolhedor e de inspiração rústica. Chão e paredes em pedra e tecto em madeira, a combinar com mesa de tampo em vidro e cadeiras em madeira e palhinha, são a imagem do espaço. Parece estarmos dentro de uma cave ou de uma adega, onde as garrafas são mesmo a única decoração.

O espaço é de tons castanhos e o mesmo transmite a sensação de conforto, mas em termos de iluminação tudo tinha de ser pensado, já que o espaço era ainda bastante escuro. Luzes sobre a mesa iluminam de forma directa provas de vinhos e refeições fortes e indirectas no armário de parede dão-nos toda a sensação de amplitude do espaço!