Maravilhosa e encantadora habitação

A casa foi desenhada para se adaptar e envolver com a natureza e o espaço exterior. Criou-se portanto, uma arquitectura com limites infinitos e sensível à natureza. Os elementos, vegetação, luz e água eram demasiado importantes, logo tinham de ser incluídos para possível desfrute. Os espaços exteriores passaram a ser parte integrante e importante da casa e criaram-se para dar conforto aos seus habitantes aproveitando o máximo do exterior e da natureza.