Refúgio natural super moderno

Também a cozinha, cujo mobiliário consiste em peças exclusivamente construídas de madeira, associa a componente natural relacionando-a directamente com o interior da habitação.

Os detalhes modernos são visíveis através de pormenores em aço inox, ou peças com um design exclusivo. Esta união improvável do estilo rústico com o moderno traz resultado impressionantes que tornam esta habitação num refúgio natural moderno e contemporâneo.