Arquitectura repleta de espaços únicos

Esta imagem mostra-nos um detalhe de uma mesa do restaurante do hotel, onde os hóspedes podem usufruir de magníficas e requintadas refeições. A decoração é bastante simples e os elementos decorativos são diversos quadros de diferentes tamanhos que aludem à temática das árvores de fruto. Os candeeiros assimétricos e escuros contrastam com as molduras e parede branca criando assim uma dinâmica tonal que anima o ambiente.