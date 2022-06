Especial festa infantil: dez dicas para um dia inesquecível!

Quem não gosta de baloiços? Se eles viessem com as idades gravadas no banco, encontraríamos um “dos 9 aos 99” lá inscrito. Adorámos estes peculiares baloiços suspensos em acordas e com almofadas, em detrimento do típico assento em madeira ou num velho pneu de um carro. São bonitos e delicados, salpicam o jardim de encanto, farão as delícias dos mais novos… ou dos mais velhos! Pois é. Os pais poderão ficar por aqui num recanto mais sossegado enquanto têm os filhos debaixo de olho. Para além disso, não precisa de os retirar depois da festa. Serão um elemento deslumbrante em qualquer jardim e, melhor que isso, pode fazê-los você mesmo. É só escolher as almofadas – prefira tecidos impermeáveis – e encontrar alguém prendado para os prender com segurança!