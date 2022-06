De antiga ruína a apartamento super trendy

O Porto é uma cidade muito dinâmica e com uma vida muito especial. Onde habitam jovens e idosos e as dinâmicas artísticas e empreendedoras não param de borbulhar. Santa Teresa é uma rua em pleno coração da renascida baixa da cidade do Porto, uma área urbana envelhecida e gradualmente abandonada nos últimos trinta anos, atualmente alvo de uma radical transformação social, cultural, económica e consequentemente arquitectónica. Nesta dinâmica, impulsionada sobretudo pelo turismo os arquitectos foram convidados a reabilitar o edifício que lhe mostramos hoje: edifício Santa Teresa. Uma casa do século XIX, com uma planta rectangular .

O objectivo do cliente era que se criassem o maior número possível de apartamentos destinados a arrendamento temporário. A proposta, tendo como princípio a preservação de toda a estrutura do edifício, responde ao programa integrando pequenas caixas brancas que albergam os vários elementos como cozinhas, casas de banho, uma peça fundamental no desenho da renovada habitação.O resultado são nove apartamentos depurados, onde a luz desempenha um papel fundamental no desenho do espaço. O projecto, muito moderno é da autoria de PEDRO FERREIRA Architecture Studio Lda., de Esposende.

Venha espreitar esta habitação de charme e minimalismo.

Fotografia João Morgado