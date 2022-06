Sofás onde se vai querer sentar!

O primeiro exemplo pertence a um projecto bem português do arquitecto Tiago Patricio Rodrigues. Este sofá, feito para estarem à vontade 3 pessoas, mas no qual, na realidade, cabem umas quatro ou cinco, enquadra-se de forma perfeita nesta sala! As cores neutras, acompanhadas das almofadas coloridas – que combinam com os apontamentos coloridos da sala, como as cadeiras ao fundo – funcionaram muito bem. O grande complemento deste sofá são, sem dúvida, os dois puffs que estão à frente. Por um lado, porque funcionam como um “prolongamento”, visto que se juntarmos os puffs ao sofá fica algo do género de uma chaise long. E, por outro lado, podem servir como mesinhas de apoio.