A casa do pátio

O edifício encaixa-se numa colina revelando apenas a fachada a sul. Desta forma consegue tirar-se o melhor partido possível da iluminação natural, banhando os interiores da habitação com muita luz solar. Com o objectivo de maximizar ainda mais a iluminação interior da habitação, existe ainda um pequeno pátio que de seguida iremos visualizar.

Ainda no exterior as grandes portadas verdes (inspiradas na vegetação algarvia) dialogam com a envolvente natural do jardim plantado com espécies nativas e mediterrâneas.