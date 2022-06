Vidas menos duras entre toldos e coberturas

Os ingleses chamam este tipo de cobertura de “shade sail” pela sua similaridade com a vela de um navio. Fizemos a nossa pesquisa e descobrimos que o recurso a grandes porções de tecido para protecção do sol não é recente. Antes de nós, os egípcios, os gregos e os romanos já os usavam. O Coliseu de Roma, por exemplo, era coberto por um toldo semelhante. Porém, e como é natural, o seu design evoluiu e acompanhou as necessidades – e, já agora, progressos – do mundo moderno. O tecido é mais forte e com componentes que impedem a degradação por via dos raios ultravioleta. É, assim, uma boa opção para o seu jardim ou terraço. Tenha em atenção o ângulo em que o coloca e opte pelo branco para a cor não esmaecer com o sol.