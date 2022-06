Cozinhas de luxo para saborear

Uma cozinha quer-se funcional e se for bonita ainda melhor. Imagine-se a preparar uma caipirinha com as cadeiras todas ocupadas com amigos. Uns cortam as limas, outros partem o gelo, enquanto a jarra se enche com todos os ingredientes. Parece-lhe bem? Nós não resistimos a imaginar este belo cenário.

E depois é servido bem fresquinho, numa das tardes ou noites de verão, enquanto se prepara o churrasco na varanda. E quando tudo acontece numa cozinhas de luxo como esta, é caso para dizer que os deuses estão ao nosso lado.