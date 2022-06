A remodelação de um apartamento em Palma de Maiorca

Como podemos ver nesta primeira imagem, a casa, agora renovada, tinha um aspecto comum e antiquado, com um piso em cerâmica num tom cinzento inestético e ultrapassado. A parede em amarelo precisava, igualmente, de uma pintura com uma tonalidade mais clara e sofisticada. Como lhe dizíamos, o apartamento ainda tinha todas as condições de habitabilidade, mas precisava de acompanhar uma estética mais contemporânea, funcional e confortável.

Do lado direito, vemos o corredor já recuperado. E que diferença! Os tectos e as paredes foram pintados de branco e as portas substituídas por portas brancas e lisas em madeira. A nova cor dá mais brilho e torna o espaço muito mais arejado. Anteriormente, o corredor não tinha qualquer tipo de iluminação. Agora, há luzes embutidas no tecto, tornando a área mais cómoda e funcional. O piso em cerâmica foi substituído por um piso em madeira clara, estilo escandinavo.